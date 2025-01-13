Как аферисты обманывали крымчан под Новый год

«Угрожают, говорят: “Видим… что вы пытаетесь спонсировать запрещенную террористическую организацию”. Или что деньги уходят в недружественную страну. Человек понимает, что он этого не делает и начинает бояться, что может быть замешан в чем-то незаконном. И уже под страхом попадается на все уловки, лишь бы не стать виноватым, и начинает переводить деньги на мошеннические счета и даже оформлять кредиты, чтобы уберечь себя», — рассказала Торбина.
По ее словам, мошеннические схемы остаются одинаково актуальными всегда, и минувшие новогодние праздники не стали исключением, хотя в этом году фактов обмана крымчан было вдвое меньше (двенадцать против двадцати четырех в 2024-м).
Небольшое понижение числа таких преступлений наблюдалось только 1 и 2 января. Но после началось все, как и было: по 3−4 мошеннические схемы каждый день, сказала оперуполномоченный.
«Это продиктовать код из СМС, чтобы мошенники попали в портал Госуслуг и пытались оформить кредиты в микрофинансовых организациях. Инвестирование на мошеннических сайтах. Вложение криптовалюты в мошеннические биржи. И это покупка или продажа, когда потерпевший переходит по фишинговым ссылкам, где вносит свои банковские реквизиты, чтобы почему-то внести предоплату человеку, который получает (товар). Тут вообще логике не подлежит эта схема, но тем не менее», — перечислила Торбина.
Вернуть родственника из зоны СВО.
Еще одна история — крымчанка перевела мошенникам полмиллиона рублей за организацию «возвращения» супруга домой из зоны СВО в преддверии новогодних праздников.
Попытку вернуть мужа из зоны специальной военной операции женщина предприняла в ответ на соответствующее предложение от мошенников, поступившее в конце 2024 года.
«Полмиллиона женщина перевела. Регистрация (мошенничества — ред.) была в этом году, но факт случился в прошлом, в конце года», — рассказала Торбина.
По ее словам, звонок крымчанке поступил через один из мессенджеров, как часто и делают аферисты. Они предлагают решить вопрос с помощью коррупционных связей либо говорят, что человек в плену и есть возможность его выкупить.
В таких случаях переведенные обманутыми родственниками бойцов деньги редко подлежат возврату, поскольку быстро выводятся за рубеж с помощью криптовалюты, добавила оперуполномоченный.
Это же касается и других вариантов обмана крымчан по звонкам через мессенджеры и в интернете, отметила Торбина.
«30% преступлений раскрываются. Почему так немного? Потому что эти преступления в основном все происходят из-за рубежа. Их легче предупредить, чем раскрыть. Людям нужно быть бдительными», — сказала она.
Как себя обезопасить от мошенников.
Удостовериться в том, что звонят мошенники, можно довольно просто, подчеркнула специалист. Для этого нужно отбить входящий вызов и попытаться перезвонить. Обратной связи у мошенников нет, поэтому вам никто не ответит, а скорее всего совершить такой звонок будет просто невозможно.
То же самое касается звонков «коллег» и «начальников» с указаниями поделиться с ними или с кем-то другим личными данными и документами. Часто для этого используется искусственный интеллект с подделкой голоса, поэтому перезванивать в таких случаях надо непременно, сказала Торбина.
Также следует помнить, что ни сотрудники банков, ни представители правоохранительных органов никогда не звонят через интернет-мессенджеры, добавила она.
«И даже если вдруг позвонили, то легко проверить, правда это или нет. Набрать горячую линию 102 или 122 и спросить, есть ли такой, например, в рядах полиции», — отметила эксперт.
И призвала крымчан быть бдительными и следить за тем, чтобы на уловки не попадались самые доверчивые — пожилые люди. А также дети, которых мошенники обманывают во время игр в интернете, запрашивая у них фото банковских карт и паспортов, своих и родительских, для оплаты лучших ресурсов или получения очков, баллов и так далее.