Как аферисты обманывали крымчан под Новый год

«Угрожают, говорят: “Видим… что вы пытаетесь спонсировать запрещенную террористическую организацию”. Или что деньги уходят в недружественную страну. Человек понимает, что он этого не делает и начинает бояться, что может быть замешан в чем-то незаконном. И уже под страхом попадается на все уловки, лишь бы не стать виноватым, и начинает переводить деньги на мошеннические счета и даже оформлять кредиты, чтобы уберечь себя», — рассказала Торбина.