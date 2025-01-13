В возрасте 89 лет скончался заслуженный артист России Константин Вощиков

В возрасте 89 лет скончался заслуженный артист России и Республики Тыва Константин Вощиков. Об этом 12 января сообщил Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского.
«Сегодня, на 90-м году жизни, ушёл из жизни Константин Алексеевич Вощиков — заслуженный артист России и республики Тыва, профессор, выдающийся актер, оставивший яркий след на сцене Красноярского драматического театра имени Пушкина», — сообщила пресс-служба на сайте института.
За свою карьеру Вощиков создал более 20 сольных чтецких программ, работая в литературном театре при краевой филармонии, кроме того он также преподавал в Красноярской академии музыки и театра, а с 1992 по 2001 руководил кафедрой «Мастерства актера» Сибирского института искусств имени Хворостовского.