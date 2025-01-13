В возрасте 89 лет скончался заслуженный артист России Константин Вощиков

За свою карьеру Вощиков создал более 20 сольных чтецких программ, работая в литературном театре при краевой филармонии, кроме того он также преподавал в Красноярской академии музыки и театра, а с 1992 по 2001 руководил кафедрой «Мастерства актера» Сибирского института искусств имени Хворостовского.