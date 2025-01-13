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В Омске случилась многочасовая задержка рейсов в Санкт-Петербург

Причиной стала непогода в Пулково.

Источник: Аргументы и факты

Вовремя не прилетели два рейса в Омск из Санкт-Петербурга. На онлайн-табло омского аэропорта значится статус «задержан». Один из рейсов должен был приземлиться в Омске в 4:25, второй — в 6:50. На данный момент задержаны оба, точное время прилёта не сообщается. Соответственно, задержаны и два рейса, которые должны были вылететь из Омска в северную столицу. Оба они должны были вылететь из Омска ранним утром.

Причиной многочасовых задержек стала погодная ситуация в Пулково. Снежный циклон «Чарли», обрушившийся на Санкт-Петербург, практически остановил работу аэропорта. В Росавиации сообщили, что более тридцати самолетов были отправлены на запасные аэродромы. На данный момент ситуация нормализуется, аэропорт Пулково должен начать работать в штатном режиме.

Ранее мы писали о причине многочасовой задержки самолёта из Омска в Москву.