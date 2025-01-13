В Омске случилась многочасовая задержка рейсов в Санкт-Петербург

Вовремя не прилетели два рейса в Омск из Санкт-Петербурга. На онлайн-табло омского аэропорта значится статус «задержан». Один из рейсов должен был приземлиться в Омске в 4:25, второй — в 6:50. На данный момент задержаны оба, точное время прилёта не сообщается. Соответственно, задержаны и два рейса, которые должны были вылететь из Омска в северную столицу. Оба они должны были вылететь из Омска ранним утром.