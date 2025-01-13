Челябинск не попал в десятку самых дорогих городов России

Что касается Челябинска, то в данном исследовании предполагается, что ежемесячные расходы семьи из четырех человек равны 140 840,2 рублей. Одному же человеку для жизни в Челябинске без учета арендной платы нужно, по мнению авторов данного портала, 40 869,3рублей. Таким образом жить в Челябинске дешевле, например, чем в Москве на 38,3%. Также стоимость жизни в Челябинске меньше чем в Екатеринбурге на 16,8%, чем в Уфе — на 11,7%, чем в Тюмени — на 17,9%. Также в Челябинске дешевле жить чем в Санкт-Петербурге, Нижем Новгороде, Краснодаре, Казани, Новосибирске, Калининграде и Ростове-на-Дону.