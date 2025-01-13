В Омске увеличили количество авиарейсов в Казань

В пресс-службе Омского аэропорта рассказали о дополнительных рейсах, следующих по маршруту Омск — Казань — Омск. Теперь самолёты будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям (ранее — два раза в неделю).
Вылет из Омска в 07:30, а прибытие в Казань — в 07:15 по местному времени. Время в пути составляет 2 часа 45 минут. Перевозить омичей будет авиакомпания IKAR («Северный ветер»).
Рейс является субсидированным, стоимость билета в одну сторону — от 5400 рублей (с багажом до 20 кг).