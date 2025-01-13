В Омске увеличили количество авиарейсов в Казань

В пресс-службе Омского аэропорта рассказали о дополнительных рейсах, следующих по маршруту Омск — Казань — Омск. Теперь самолёты будут отправляться три раза в неделю: по вторникам, четвергам и воскресеньям (ранее — два раза в неделю).