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Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане и 10 городах Казахстана

Синоптики обещают неблагоприятные метеоусловия загрязнения воздуха 13 января в городах Костанай, Караганда, Жезказган, Балхаш, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Атырау, Актобе, Алматы, Астана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: -3° 3 м/с 74% 760 мм рт. ст.
Источник: Baigenews

К слову, неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).