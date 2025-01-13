Николь Кидман рассказала «Известиям» о новом фильме с ее участием

«У нее вроде есть всё, о чем только можно мечтать: прекрасный муж, великолепная карьера, но при этом внутренне она всё еще задается вопросом, чего она хочет на самом деле. Сила героини в том, что она может делать что угодно, реально — что угодно! Но при этом может ли она быть честна с собой?» — прокомментировала Кидман.