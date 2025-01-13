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Николь Кидман рассказала «Известиям» о новом фильме с ее участием

На кинофестивале в Венеции американская актриса Николь Кидман получила приз за лучшую женскую роль в фильме Плохая девочка . Недавно она номинировалась за эту же роль на Золотой глобус , а на этой неделе картина официально выходит в российский прокат. Известия поговорили с актрисой о работе над фильмом.
Источник: Известия

«Плохая девочка» — это рассказ о бизнесвумен, встретившей юношу (Харрис Дикинсон), отношения с которым перевесили и карьеру, и брак с идеальным мужчиной (Антонио Бандерас). Таких рискованных и откровенных ролей у 57-летней Кидман не было давно.

По словам актрисы, ее героиня находится в состоянии внутреннего кризиса, однако именно в этом ее внутренняя сила.

«У нее вроде есть всё, о чем только можно мечтать: прекрасный муж, великолепная карьера, но при этом внутренне она всё еще задается вопросом, чего она хочет на самом деле. Сила героини в том, что она может делать что угодно, реально — что угодно! Но при этом может ли она быть честна с собой?» — прокомментировала Кидман.

Режиссер и сценарист фильма Халина Рейн, по словам Кидман, хорошо понимает психологию каждого персонажа, причины их поступков. Однако на съемках, как в театре, у актеров была возможность создавать что-то новое, и спонтанность имела право существовать.

«Не знаю, важный ли это фильм, но мне он кажется настоящим, человечным. Это лично мое ощущение. И мне очень хотелось быть частью такого произведения, не играть то, что я уже миллион раз играла. И я действительно таких фильмов прежде не видела», — отметила актриса.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николь Кидман «Известиям»:

«Это одиссея — эмоциональная и сексуальная. Фильм заставляет чувствовать».