Николь Кидман рассказала «Известиям» о новом фильме с ее участием

«Плохая девочка» — это рассказ о бизнесвумен, встретившей юношу (Харрис Дикинсон), отношения с которым перевесили и карьеру, и брак с идеальным мужчиной (Антонио Бандерас). Таких рискованных и откровенных ролей у 57-летней Кидман не было давно.
По словам актрисы, ее героиня находится в состоянии внутреннего кризиса, однако именно в этом ее внутренняя сила.
«У нее вроде есть всё, о чем только можно мечтать: прекрасный муж, великолепная карьера, но при этом внутренне она всё еще задается вопросом, чего она хочет на самом деле. Сила героини в том, что она может делать что угодно, реально — что угодно! Но при этом может ли она быть честна с собой?» — прокомментировала Кидман.
Режиссер и сценарист фильма Халина Рейн, по словам Кидман, хорошо понимает психологию каждого персонажа, причины их поступков. Однако на съемках, как в театре, у актеров была возможность создавать что-то новое, и спонтанность имела право существовать.
«Не знаю, важный ли это фильм, но мне он кажется настоящим, человечным. Это лично мое ощущение. И мне очень хотелось быть частью такого произведения, не играть то, что я уже миллион раз играла. И я действительно таких фильмов прежде не видела», — отметила актриса.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Николь Кидман «Известиям»:
«Это одиссея — эмоциональная и сексуальная. Фильм заставляет чувствовать».