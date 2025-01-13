О декларировании доходов за прошлый год напомнили жителям Новосибирска

В Новосибирской области началась кампания по декларированию доходов физлиц за 2024 год. По данным «ЧС Инфо», уже сданы 1,5 тысячи отчётов.
Сотрудники Налоговой обращают внимание, что заполнить декларацию обязаны те, кто в 2024 году:
* продал имущество, находившееся в собственности от 3 до 5 лет (если сумма недвижимости до 1 млн рублей, а другого имущества до 250 тысяч, то отчитываться не нужно);
* сдавал в аренду;
* выиграл в лотерею;
* получил деньги от иностранных источников;
* заключал договор ГПХ.
Документы также следует сдать ИП, частным нотариусам, адвокатам и др.
Предоставить декларацию необходимо до 30 апреля 2025 года, а уплатить налог важно до 15 июля.