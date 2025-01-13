Мэр Новосибирска потребовал устранить наледь на улице Ленина, назвав её «катком»

На оперативном совещании в мэрии Новосибирска мэр Максим Кудрявцев выразил недовольство состоянием пешеходной части улицы Ленина, назвав ее «катком» из-за образовавшейся наледи. После недавних перепадов температур, когда колебания происходили около нулевой отметки, на тротуаре образовалась ледяная корка, что вызвало обоснованную критику со стороны горожан.
«После оттепели температуры ходили плюс-минус-ноль. В результате образовалась корка льда. И жители критиковали справедливо. Где-то мы не доработали», — отметил мэр, обращаясь к главе Управления автомобильных дорог мэрии Валерию Жаркову. Он потребовал незамедлительно принять меры для приведения пешеходной зоны в порядок, поручив либо очистить ее до асфальта, либо тщательно соблюдать технологию обработки.
По словам Валерия Жаркова, работы по устранению наледи были начаты в кратчайшие сроки. Уже на следующий день пешеходная зона на улице Ленина была обработана специальными реагентами. В настоящее время ситуация находится под контролем Управления. Чиновник также заверил, что работы по поддержанию чистоты и безопасности на данном участке будут проводиться не только в дневное, но и в ночное время.
Таким образом, городские власти отреагировали на жалобы жителей и предприняли оперативные меры для обеспечения комфортного и безопасного передвижения по главной пешеходной улице Новосибирска.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что стало известно, какие изменения климата произошли в Новосибирске за 20 лет.