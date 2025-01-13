Мэр Новосибирска потребовал устранить наледь на улице Ленина, назвав её «катком»

По словам Валерия Жаркова, работы по устранению наледи были начаты в кратчайшие сроки. Уже на следующий день пешеходная зона на улице Ленина была обработана специальными реагентами. В настоящее время ситуация находится под контролем Управления. Чиновник также заверил, что работы по поддержанию чистоты и безопасности на данном участке будут проводиться не только в дневное, но и в ночное время.