Открыта продажа субсидированных билетов из Иркутска в Таксимо

Открылась продажа субсидированных билетов по маршруту Иркутск-Таксимо и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Стоимость билета будет фиксировано 6446 рублей.
— Субсидированные перевозки осуществляются в рамках федеральной программы обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров. В субсидируемый тариф включен бесплатный провоз одного места багажа до 15 кг и одно место ручной клади до 5 кг, — поделились представители авиакомпании.
Самолеты между городами начнут летать со 2 февраля и будут курсировать два раза в неделю.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Пострадавших нет.