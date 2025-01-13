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Открыта продажа субсидированных билетов из Иркутска в Таксимо

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Открылась продажа субсидированных билетов по маршруту Иркутск-Таксимо и в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Стоимость билета будет фиксировано 6446 рублей.

— Субсидированные перевозки осуществляются в рамках федеральной программы обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров. В субсидируемый тариф включен бесплатный провоз одного места багажа до 15 кг и одно место ручной клади до 5 кг, — поделились представители авиакомпании.

Самолеты между городами начнут летать со 2 февраля и будут курсировать два раза в неделю.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Бурятии 22 вагона грузового поезда сошли с рельсов. Пострадавших нет.