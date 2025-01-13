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В Перми праздничное украшение на улицах города планируют убрать 9 февраля

Новогоднее оформление демонтируют одновременно с ледовым городком на эспланаде.

Источник: Комсомольская правда

В Перми городские власти сообщили о демонтаже праздничного украшения на улицах до 9 февраля. Новогоднее оформление уберут одновременно с главным ледовым городком на эспланаде.

Красочные свето-иллюминационные украшения установили во всех районах города перед празднованием Нового года на больших дорожных развязках и площадях.

Ледовый городок «Большое пермское чаепитие» продолжит работу ежедневно. Городок будет принимать гостей при погодных условиях, которые обеспечат их безопасность. В первые дни января из-за погодных аномалий он был закрыт.

В будни ледовый городок открыт с 12:00 до 22:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 22:00.