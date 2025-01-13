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Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется сухой и ветреной погодой

В Башкирии похолодает −17°

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается резкий перепад температур. Это следует из прогноза погоды республиканских синоптиков.

Так, сегодня, 13 января, метеорологи обещают сухую и ветреную погоду. Столбики термометров днем опустятся до −3…-8 градусов.

Во вторник, 14 января, жителей Башкирии ждут температурные качели: значения будут скакать с −17 до −2 градусов.

— Температура воздуха ночью составит −5, −10°, по востоку до −12,-17°, днем −2,-7°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.

Осадков в этот день не ожидается.

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