Начало рабочей недели в Башкирии ознаменуется сухой и ветреной погодой

В Башкирии ожидается резкий перепад температур. Это следует из прогноза погоды республиканских синоптиков.
Так, сегодня, 13 января, метеорологи обещают сухую и ветреную погоду. Столбики термометров днем опустятся до −3…-8 градусов.
Во вторник, 14 января, жителей Башкирии ждут температурные качели: значения будут скакать с −17 до −2 градусов.
— Температура воздуха ночью составит −5, −10°, по востоку до −12,-17°, днем −2,-7°, — говорится в прогнозе Башгидрометцентра.
Осадков в этот день не ожидается.
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