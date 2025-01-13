Новосибирец продает коллекцию спортивных значков СССР за 1 млн рублей

В Новосибирске выставили на продажу уникальную коллекцию спортивных значков, которую оценили в 1 миллион рублей. Объявление появилось на популярной платформе «Авито». По словам продавца, коллекция насчитывает более тысячи экземпляров, большая часть которых посвящена Олимпиаде 1980 года и зимним видам спорта.
«Значки начиная с 70-х годов! Все значки только в одни руки! Поштучная продажа не интересует», — отметил автор объявления.
Продавец подчёркивает, что значки собраны в отличном состоянии и представляют историческую ценность. Среди экземпляров можно найти как редкие олимпийские символы, так и эмблемы, посвящённые различным зимним видам спорта. Коллекция продаётся только целиком, что, по словам новосибирца, делает её ещё более уникальной.
Любители ретро и спортивной символики могут рассмотреть покупку этого лота не только как способ пополнить свою коллекцию, но и как инвестицию. Значки, выпущенные к Олимпиаде-80, остаются популярны среди коллекционеров и продолжают расти в цене.