Новосибирец продает коллекцию спортивных значков СССР за 1 млн рублей

Продавец подчёркивает, что значки собраны в отличном состоянии и представляют историческую ценность. Среди экземпляров можно найти как редкие олимпийские символы, так и эмблемы, посвящённые различным зимним видам спорта. Коллекция продаётся только целиком, что, по словам новосибирца, делает её ещё более уникальной.