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8-балльные пробки зафиксированы в Челябинске утром 13 января

Ситуацию осложняют несколько ДТП.

Источник: Интернет-ресурс "Яндекс.Карты"

В Челябинске утром 13 января загруженность дорог оценивают в 8 баллов. Ситуацию осложняют несколько аварий. Такие данные на 8:18 приводит сервис Яндекс. Карты.

Заторы фиксируют на проспекте Победы от улицы Красного Урала до Свердловского проспекта и на Свердловском проспекте от проспекта Победы до моста через реку Миасс — на участке случилось ДТП.

Также движение затруднено на проспекте Ленина от автодороги «Меридиан» до улицы Цвиллинга, на улицах Труда, Братьев Кашириных и Первой Пятилетки в направлении центра.

Сложно проехать по улице Блюхера на участке от улицы Тарасова до детского тубдиспансера и от Мебельной до Рылеева. Затруднено движение на улице Доватора от Сулимова до Энтузиастов. Пробки наблюдаются на улице Воровского от Доватора до Блюхера. Также движение затруднено на Университетской Набережной и улице Лыжных Батальонов в направлении центра.