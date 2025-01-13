8-балльные пробки зафиксированы в Челябинске утром 13 января

В Челябинске утром 13 января загруженность дорог оценивают в 8 баллов. Ситуацию осложняют несколько аварий. Такие данные на 8:18 приводит сервис Яндекс. Карты.
Заторы фиксируют на проспекте Победы от улицы Красного Урала до Свердловского проспекта и на Свердловском проспекте от проспекта Победы до моста через реку Миасс — на участке случилось ДТП.
Также движение затруднено на проспекте Ленина от автодороги «Меридиан» до улицы Цвиллинга, на улицах Труда, Братьев Кашириных и Первой Пятилетки в направлении центра.
Сложно проехать по улице Блюхера на участке от улицы Тарасова до детского тубдиспансера и от Мебельной до Рылеева. Затруднено движение на улице Доватора от Сулимова до Энтузиастов. Пробки наблюдаются на улице Воровского от Доватора до Блюхера. Также движение затруднено на Университетской Набережной и улице Лыжных Батальонов в направлении центра.