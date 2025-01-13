8-балльные пробки зафиксированы в Челябинске утром 13 января

Сложно проехать по улице Блюхера на участке от улицы Тарасова до детского тубдиспансера и от Мебельной до Рылеева. Затруднено движение на улице Доватора от Сулимова до Энтузиастов. Пробки наблюдаются на улице Воровского от Доватора до Блюхера. Также движение затруднено на Университетской Набережной и улице Лыжных Батальонов в направлении центра.