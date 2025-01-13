Самолет «Челябинск — Санкт-Петербург» опаздывает на 14 часов

Из Челябинского аэропорта в понедельник 13 января не могут вылететь в Санкт-Петербург сразу три самолета.
Один рейс должен был отправиться в 5:40, второй в 6:15, а третий в 8:00. Судя по табло воздушной гавани, задержки составят от 5 до 14 часов.
Больше всего не повезло пассажирам объединённого рейса двух авиакомпаний. Они должны были вылететь в Северную столицу в 6:15, но смогут отправиться в путь только в 20:15.
Проблема в том, что самолеты сначала должны прибыль в Челябинск из Санкт-Петербурга, а потом вылететь обратно. Но ни один из трех самолетов до Южного Урала еще не добрался. Помешала плохая погода.
Работу петербургского аэропорта Пулково накануне парализовал сильный снегопад. Многие рейсы были отменены, другие отложены. Аэропорт переполнен. Пассажиры рассказывают, что им приходится даже после посадки ждать в самолетах, поскольку трапов не хватает.