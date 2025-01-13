В Омской области резко подскочило количество пьяных водителей

Отметим, что за 10 января 2025 года в пресс-службе правоохранительного ведомства заявляли об 11 пьяных водителях, задержанных в Омской области, а за 11 января 2025 года — о 10. Таким образом, к воскресенью, 12 января 2025 года, число омичей, задержанных за нетрезвое вождение, возросло более чем вдвое.