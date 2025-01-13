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В Омской области резко подскочило количество пьяных водителей

О том, что в Омской области резко подскочило количество пьяных водителей, заставляет думать сводка правоохранительного ведомства за минувшие сутки, 12 января 2025 года.

Источник: РИА "Новости"

«За нарушение Правил дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции составили 653 административных материала, из них 23 — за управление автотранспортом в нетрезвом виде», — заявили омские правоохранители.

Отметим, что за 10 января 2025 года в пресс-службе правоохранительного ведомства заявляли об 11 пьяных водителях, задержанных в Омской области, а за 11 января 2025 года — о 10. Таким образом, к воскресенью, 12 января 2025 года, число омичей, задержанных за нетрезвое вождение, возросло более чем вдвое.