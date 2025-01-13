Жители Башкирии увидят Марс близко к Земле

Как сообщили в Уфимском городском планетарии, вечером 13 января Марс будет виден под Луной. Выглядит он как яркая желтая звезда −1,4 звездной величины.
Наиболее близко друг к другу Марс и Луна подойдут утром 14 января в 08.48 по уфимскому времени. Расстояние между ними будет всего 13,2 угловых минут (для сравнения: угловой диаметр полной Луны 30 минут), так что они могут поместиться вместе в поле зрения телескопа или бинокля.
Зайдут за горизонт оба светила утром 14 января на северо-западе: Марс в 10.30 по уфимскому времени, а Луна на 15 минут раньше.