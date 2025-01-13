Жители Башкирии увидят Марс близко к Земле

14 января жители Башкирии смогут увидеть Марс в наиболее близком расположении к Земле. В этот момент планета имеет наибольшую яркость и угловой размер, поэтому это лучшее время для её наблюдения. Чтобы не спутать его с другими яркими звездами и планетами, в поисках поможет Луна, которая 13 и 14 января пройдет рядом с ним.