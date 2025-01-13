Жители Перми застряли в многокилометровых пробках из-за ДТП

Жители Перми застряли в пробках из-за ДТП, растянувшихся на несколько километров.
Речь идёт о дорожных заторах, которые возникли в разных районах Перми утром 13 января. Одним из проблемных участков стало пересечение улиц в Мотовилихинском районе. Около 7:31 часов утра в сервисе Яндекс Карты один из пользователей установил отметку о ДТП на улице Уральской. Авария в левом ряду случилась на пересечении с улицей Ивановской неподалёку от администрации района.
По данным сервиса, в 8:20 часов утра отметка о дорожной аварии всё также была установлена, а на близлежащих улицах по направлению в центр Перми движение окрасилось в красный и бордовый цвет. В частности, трудности возникли на улицах 1905 года, Славянова, Лифанова и Мостовой. Пробка также распространилась на улицу Соликамскую и растянулась на несколько километров.
В это же время департамент транспорта Перми сообщил, что на улице Уральской возникли проблемы с движением трамваев сразу по трём маршрутам. Причиной являются неполадки на линии.
«№ 4, 8 и 11 задержка движения на Уральской из-за неполадок на линии», — сообщили в ведомстве.
Проблемы с движением также коснулись и шоссе Космонавтов возле Гознака. Около 8:20 пользователь Яндекс Карт сообщил о дорожном происшествии. При этом движение на улицах Малкова, Стахановской, Локомотивной и самом шоссе окрашено в красный цвет. В сервисе уточняется, что общая оценка пробок в Перми утром 13 января составила 7 баллов.