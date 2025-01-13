Жители Перми застряли в многокилометровых пробках из-за ДТП

По данным сервиса, в 8:20 часов утра отметка о дорожной аварии всё также была установлена, а на близлежащих улицах по направлению в центр Перми движение окрасилось в красный и бордовый цвет. В частности, трудности возникли на улицах 1905 года, Славянова, Лифанова и Мостовой. Пробка также распространилась на улицу Соликамскую и растянулась на несколько километров.