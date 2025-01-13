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На проспекте Маркса образовалась пробка из-за столкновения троллейбусов

Затор растянулся на десятки метров.

Источник: Om1 Омск

Сегодня утром, 13 января, на пересечении проспекта К. Маркса и улицы Масленникова столкнулись два троллейбуса. Авария заблокировала движение для автомобилистов по левому и среднему ряду.

Из-за ДТП пробка на проспекте К. Маркса растянулась от Цирка до Академии транспорта. В обратном направлении транспорт также стоит от ТЮЗа до Ленинградской площади. Заблокировано движение и на Ленинградском мосту.

Причина аварии пока неизвестна. В мэрии порталу Om1.ru сообщили, что на данный момент движение возобновлено в полном объёме.