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Новосибирск 15 января ждет отключение трех телеканалов

Это связано с проведением профилактических работ на станциях.

В Новосибирске 15 января произойдет отключение сигнала трех телеканалов. Как сообщают на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), эта мера временная, связанная с проведением технических работ.

Профилактические и другие запланированные работы, которые нужны для качественного вещания, будут проводиться в среду с 06:00 до 14:00 и затронут трансляцию таких популярных телеканалов, как «Солнце», «Ю-ТВ» и «Суббота».

Также в сообщении было отмечено, что проведение работ зависит от погодных условий. Если будут неблагоприятные метеорологические обстоятельства, то сроки проведения работ могут отменены и перенесены на другое время.

Екатерина Павлюх

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