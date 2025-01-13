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Дмитрий Демешин представил и.о. министра образования Хабаровского края

Победитель Всероссийского профессионального конкурса «Директор года России — 2023», участник Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ, реализуемой Президентской академией совместно с Центром знаний «Машук» при поддержке министерства просвещения России, Алексей Мокрушин назначен на должность исполняющего обязанности министра образования и науки Хабаровского края, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Правительство Хабаровского края

На время прохождения всех необходимых процедур он будет работать в статусе исполняющего обязанности министра.

«Алексей Николаевич — молодой, но уже очень опытный руководитель. Победитель профессионального конкурса “Директор года России — 2023”, финалист конкурса “Лидеры России”. Новому главе краевого Минобрнауки необходимо оперативно ознакомиться с предстоящим фронтом работ. Работа сложная, но мы во всём поддержим. Прошу членов правительства и глав муниципальных образований оказывать всестороннюю помощь, в том числе по погружению в работу», — отметил в своём Telegram-канале (18+) глава региона.

Алексей Мокрушин родом из Калуги. После окончания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского работал в школе учителем математики и информатики. В 2015 году стал директором школы № 25 города Калуги, самым молодым в регионе. В 2023 году он одержал победу во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России», который проводит Министерство просвещения Российской Федерации. В 2024 году Алексей Мокрушин стал участником Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ, реализуемой при поддержке Минпросвещения РФ.