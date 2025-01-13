Дмитрий Демешин представил и.о. министра образования Хабаровского края

Алексей Мокрушин родом из Калуги. После окончания Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского работал в школе учителем математики и информатики. В 2015 году стал директором школы № 25 города Калуги, самым молодым в регионе. В 2023 году он одержал победу во Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России», который проводит Министерство просвещения Российской Федерации. В 2024 году Алексей Мокрушин стал участником Программы развития управленческого кадрового резерва системы образования РФ, реализуемой при поддержке Минпросвещения РФ.