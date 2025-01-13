Проверить статус карты москвича горожанам теперь помогает искусственный интеллект

«Горячая линия для держателей карты москвича уже более 12 лет помогает получать информацию и решать различные вопросы, связанные с картой. Чтобы этот процесс был еще быстрее и удобнее для жителей, мы начали использовать голосового помощника с искусственным интеллектом. Благодаря тому, что он берет на себя функцию консультации по статусу действующей карты, держателям карты москвича не нужно ждать ответа оператора на линии, а специалисты контакт-центра могут больше времени уделить решению более сложных вопросов», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.