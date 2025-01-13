Проверить статус карты москвича горожанам теперь помогает искусственный интеллект

Теперь искусственный интеллект помогает горожанам проверить статус карты москвича по телефону горячей линии:
«Горячая линия для держателей карты москвича уже более 12 лет помогает получать информацию и решать различные вопросы, связанные с картой. Чтобы этот процесс был еще быстрее и удобнее для жителей, мы начали использовать голосового помощника с искусственным интеллектом. Благодаря тому, что он берет на себя функцию консультации по статусу действующей карты, держателям карты москвича не нужно ждать ответа оператора на линии, а специалисты контакт-центра могут больше времени уделить решению более сложных вопросов», — рассказал руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.
Затем следует сказать: «Хочу узнать статус карты москвича», «Проверка статуса моей карты» или «Почему моя карта не работает?» и назвать серию и номер карты. После этого искусственный интеллект выдаст актуальную информацию о действующей карте. Если статус карты уточнить не удалось или появились дополнительные вопросы, виртуальный ассистент переведет звонок на оператора.
Помимо этого, узнать информацию о своей карте можно онлайн — с помощью сервиса «Проверка статуса действующей карты москвича» на портале mos.ru. Для этого необходимо ввести номер и серию карты, а также номер документа, удостоверяющего личность, который был указан при подаче заявления. На финальном этапе верификации потребуется в появившуюся строку ввести символы с картинки, расположенной рядом, и нажать кнопку «Проверить». После этого на экране отобразится полная информация о карте.
Карта москвича— один из важных социальных проектов столицы. Именная пластиковая карта выдается жителям Москвы и обеспечивает им персональный доступ к городской инфраструктуре. Она позволяет пользоваться льготным проездом в городском транспорте, записываться к врачу, получать скидки на товары и услуги более чем в 8,5 тысячи магазинов партнерской сети и делать многое другое. Узнать больше можно в официальном телеграм-канале проекта.
Всё о карте москвича
Общегородской контакт-центр работает в Москве с 2011 года, его специалисты отвечают в среднем примерно на пять миллионов обращений горожан ежемесячно. Жители уточняют график работы городских учреждений, передают показания счетчиков воды и электричества, узнают статус готовности документов, звонят, чтобы вызвать мастера, и решают другие вопросы.