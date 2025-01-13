Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей приглашают поучаствовать в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае

Волонтеров набирают представители экологического движения «Экосистема».

Источник: Комсомольская правда

Омичей приглашают присоединиться к ликвидации последствий ЧС в Красноярском крае. Напомним, в конце декабря в Черном море разлился мазут. Сейчас волонтеры очищают береговую территорию и спасают птиц.

Омских добровольцев, готовых отправится в Краснодарский край, набирает омское отделение всероссийского экологического движения «Экосистема». Отряд добровольцев отправится из Омска на место ЧС в январе, работы будут проводится на береговой линии. Как сообщается в объявлении, размещенном на официальной странице омского экодвижения в соцсети «Вконтакте», в работах омские волонтеры будут задействованы не менее трех дней. К участию приглашаются только совершеннолетние омичи. Для участия потенциальным участникам поездки необходимо заполнить анкету.