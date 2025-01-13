Омичей приглашают поучаствовать в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае

Омских добровольцев, готовых отправится в Краснодарский край, набирает омское отделение всероссийского экологического движения «Экосистема». Отряд добровольцев отправится из Омска на место ЧС в январе, работы будут проводится на береговой линии. Как сообщается в объявлении, размещенном на официальной странице омского экодвижения в соцсети «Вконтакте», в работах омские волонтеры будут задействованы не менее трех дней. К участию приглашаются только совершеннолетние омичи. Для участия потенциальным участникам поездки необходимо заполнить анкету.