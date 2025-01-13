Самарский спутник сделал четкий снимок Токио из космоса

Этот спутник — настоящий помощник в наблюдении за планетой. Он исследует природные ресурсы, помогает находить полезные ископаемые, следит за состоянием окружающей среды и даже контролирует ледовую обстановку. Кроме того, его используют для мониторинга чрезвычайных ситуаций и создания точных карт.