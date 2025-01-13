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Самарский спутник сделал четкий снимок Токио из космоса

Космический аппарат, созданный в Самаре, помогает наблюдать за планетой.

Источник: Роскосмос

Самарский спутник успешно запечатлел столицу Японии — Токио. Он сделал снимок с высокой детализацией. Это событие произошло спустя две недели после его запуска с космодрома Байконур 25 декабря с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Космический аппарат “Ресурс-П” № 5 предназначен для детального широкозахватного и гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности Земли», — рассказали в госкорпорации.

Этот спутник — настоящий помощник в наблюдении за планетой. Он исследует природные ресурсы, помогает находить полезные ископаемые, следит за состоянием окружающей среды и даже контролирует ледовую обстановку. Кроме того, его используют для мониторинга чрезвычайных ситуаций и создания точных карт.

космос