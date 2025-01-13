Стало известно, кто занял пост начальника пресс-службы МВД Иркутской области

— Александр Сверлов работает в медиа-сфере на протяжении 15 лет, из которых 7 лет служит в органах внутренних дел. Прошел весь путь от референта до начальника отдела. Выполнял оперативно-служебные задачи в зоне боевых действий, награжден государственной наградой — медалью "За отличие в охране общественного порядка, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.