Стало известно, кто занял пост начальника пресс-службы МВД Иркутской области

Кадровые изменения произошли в ГУ МВД Иркутской области. Александр Сверлов назначен на должность начальника пресс-службы МВД Иркутской области. Полицейский капитан внутренней службы и до назначения работал замом руководителя отдела информации и общественных связей.
Александр Сверлов назначен на должность начальника пресс-службы МВД Иркутской области.
— Александр Сверлов работает в медиа-сфере на протяжении 15 лет, из которых 7 лет служит в органах внутренних дел. Прошел весь путь от референта до начальника отдела. Выполнял оперативно-служебные задачи в зоне боевых действий, награжден государственной наградой — медалью "За отличие в охране общественного порядка, — сообщили в ГУ МВД Иркутской области.
Александр Сверлов назначен на должность начальника пресс-службы МВД Иркутской области новость об этом появилась 13 января. Служитель закона дважды становился лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Щит и Перо». Трижды награжден почетными грамотами МВД России, неоднократно поощрялся руководством главного управления.