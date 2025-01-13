В Самаре водителя автобуса наказали за проезд на «красный»

Его привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
«Во время мониторинга социальных сетей обнаружено видео, на котором видно нарушение ПДД РФ водителем маршрутного автобуса Hyundai. Личность мужчины установлена в кратчайшие сроки», — рассказали в пресс-службе.
Им оказался 31-летний житель Самары. По его словам, во время движения он не заметил, как сигнал переключился, он признал вину. Водителя автобуса привлекли к административной ответственности.
Его оштрафовали на 1500 рублей. Также с мужчиной провели профилактическую беседу. Напомним, в декабре наказали еще одного водителя маршрутного автобуса, который проехал с пассажирами на запрещающий сигнал светофора.