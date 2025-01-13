МВД сказало о создании новых отрядов спецназначения из добровольцев в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил первый заместитель командующего внутренними войсками Министерства внутренних дел Александр Быков.
— Могут быть однозначно созданы. Наши отряды уже сформированные, они полностью укомплектованы. У нас нет вакантных там должностей, — подчеркнул замкомандующего внутренними войсками МВД.
По его словам, немало молодых людей, уже проходивших службу в той же бригаде спецназа, ждет возможности попробовать себя, а затем определиться и служить в этих подразделениях.
— Поэтому в случае необходимости принятия такого решения, поверьте, в разы число подготовленных бойцов будет увеличено, — отметил замкомандующего внутренними войсками.
Быков обратил внимание на то, что постоянно проводятся (планово и внепланово) занятия, сборы, стрельбы. Он заметил, что добровольцы отряда «Честь» каждую субботу проводят время на стрельбищах, полигонах внутренних войск, вспоминая навыки, работая с дронами. Кроме того, они выполняют упражнения, оттачивают, продолжают наращивать слаживание подразделений. Быков заверил, что в Беларуси есть серьезный мощный резерв, «который готов быстро подставить плечо и встать с нами в строй».
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