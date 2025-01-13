МВД сказало о создании новых отрядов спецназначения из добровольцев в Беларуси

Быков обратил внимание на то, что постоянно проводятся (планово и внепланово) занятия, сборы, стрельбы. Он заметил, что добровольцы отряда «Честь» каждую субботу проводят время на стрельбищах, полигонах внутренних войск, вспоминая навыки, работая с дронами. Кроме того, они выполняют упражнения, оттачивают, продолжают наращивать слаживание подразделений. Быков заверил, что в Беларуси есть серьезный мощный резерв, «который готов быстро подставить плечо и встать с нами в строй».