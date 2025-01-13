В Перми стадион «Звезда» на улице Куйбышева передадут в краевую собственность

Стадион «Звезда» в 2018 году власти города передали в безвозмездное пользование «Центру спортивной подготовки Пермского края» с 2018 года. Один из главных спортивных объектов Перми открыли 5 июня 1969 года. До 1992 года он назывался «Стадион им. Ленинского комсомола».