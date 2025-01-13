Фестиваль-ярмарку «АмурФест. Зима» в Хабаровске посетили 52 тысячи человек

— Фестиваль-ярмарка порадовал жителей и гостей региона. Представили свою уникальную продукцию 35 мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители могли приобрести в подарок к праздникам изделия ручной работы: игрушки, украшения и сувениры, а также поучаствовать в творческих мастер-классах. Фестиваль также стал площадкой для массовых гуляний, где каждый мог найти себе занятие по душе. Проходили хороводы у елки, зимние забавы и конкурсы, в которых участвовало много семей, самые активные получили памятные подарки, — рассказали в министерстве культуры края.