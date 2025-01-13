Фестиваль-ярмарку «АмурФест. Зима» в Хабаровске посетили 52 тысячи человек

С 22 декабря по 12 января на площади Ленина прошел традиционный краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Зима» (0+). Он объединил 52 тысячи посетителей, которые смогли насладиться атмосферой зимних праздников и творчества. Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает ИА AmurMedia.
— Фестиваль-ярмарка порадовал жителей и гостей региона. Представили свою уникальную продукцию 35 мастеров декоративно-прикладного искусства. Посетители могли приобрести в подарок к праздникам изделия ручной работы: игрушки, украшения и сувениры, а также поучаствовать в творческих мастер-классах. Фестиваль также стал площадкой для массовых гуляний, где каждый мог найти себе занятие по душе. Проходили хороводы у елки, зимние забавы и конкурсы, в которых участвовало много семей, самые активные получили памятные подарки, — рассказали в министерстве культуры края.
Значимо, что «АмурФест. Зима» предоставил возможность мастерам и ремесленникам продемонстрировать свои таланты, привлечь внимание к своему творчеству. В рамках фестиваля впервые проходило народное голосование за лучшего мастера декоративно-прикладного искусства.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, в финальном туре победила хабаровский автор оригинальных изделий из мыла Екатерина Савченко. В работе она использует только натуральные материалы, превращая простые компоненты в причудливые формы. Каждое изделие — результат кропотливой работы и безграничной фантазии, где сочетается красота и забота о здоровье.
Следующий сезонный фестиваль «АмурФест. Весна» (0+) пройдет в начале мая. Напомним, в рамках этого мероприятия будет впервые использовано новое оборудование для массовых мероприятий, которое получило краевое научно-образовательное творческое объединение культуры (КНОТОК) благодаря президентской единой субсидии в рамках исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина.