Инвалид выиграл суд и вернул 200 тысяч с процентами в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в Бикинском районе завершился судебный процесс по делу о мошенничестве, в результате которого пожилой инвалид стал жертвой злоумышленников, сообщает телеграм-канал «Прокуратура Хабаровского края».
В феврале 2024 года 62-летний мужчина, инвалид второй группы, получил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником банка. Мошенник сообщил, что на его имя якобы были попытки оформить кредит, и предложил открыть новый банковский счет для сохранности средств.
Поддавшись на уговоры мошенников, мужчина перевел 190 тысяч рублей на указанный счет. Однако позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. В ходе расследования было установлено, что деньги были переведены на счет жителя Кемеровской области.
Прокуратура Бикинского района подала иск в суд с требованием вернуть потерпевшему похищенные деньги, а также взыскать проценты за использование чужих средств. Суд в городе Новокузнецк удовлетворил требования прокурора и обязал мошенников вернуть более 200 тысяч рублей, включая проценты.
Процесс взыскания средств находится на контроле прокуратуры, и исполнение судебного решения продолжается. Этот случай подчеркивает важность внимательности при общении с незнакомыми людьми по телефону.