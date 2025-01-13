Инвалид выиграл суд и вернул 200 тысяч с процентами в Хабаровском крае

Поддавшись на уговоры мошенников, мужчина перевел 190 тысяч рублей на указанный счет. Однако позже он понял, что стал жертвой обмана, и обратился в полицию. В ходе расследования было установлено, что деньги были переведены на счет жителя Кемеровской области.