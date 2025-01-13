Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, чтобы не платить долг по алиментам

В Екатеринбурге судебные приставы Екатеринбурга разыскали мать, задолжавшую более двух миллионов рублей алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Свердловчанка, ранее лишенная родительских прав, чтобы не платить долг, сменила имя и фамилию, а также место жительства.
«44-летняя гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — рассказали в УФССП по Свердловской области.
После того, как судебные приставы разыскали женщину по новому месту жительства, на нее составили протокол об административном правонарушении, а суд назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.