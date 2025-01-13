Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, чтобы не платить долг по алиментам

Женщина задолжала своему сыну больше 2 миллионов рублей.

В Екатеринбурге судебные приставы Екатеринбурга разыскали мать, задолжавшую более двух миллионов рублей алиментов своему несовершеннолетнему сыну. Свердловчанка, ранее лишенная родительских прав, чтобы не платить долг, сменила имя и фамилию, а также место жительства.

«44-летняя гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — рассказали в УФССП по Свердловской области.

После того, как судебные приставы разыскали женщину по новому месту жительства, на нее составили протокол об административном правонарушении, а суд назначил наказание в виде 40 часов обязательных работ.