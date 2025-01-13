Екатеринбурженка сменила имя и фамилию, чтобы не платить долг по алиментам

«44-летняя гражданка несколько раз сочеталась браком и каждый раз меняла фамилию. А с новым мужем решила сменить и имя. Так, Валентина стала Валерией. Фамилию придумали с будущим супругом вместе. Женщина получила паспорт с новыми ФИО, а при вступлении в брак муж взял ее новую фамилию», — рассказали в УФССП по Свердловской области.