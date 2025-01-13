Волгоградцев призвали регулярно менять пароли от аккаунтов

Прежде всего, мошенников интересуют пароли от учетных записей на «Госуслугах» и в онлайн-банках. Злоумышленники могут получить эту информацию из общедоступных баз после взлома сайтов хакерами.
Если же человек использует только один пароль на всех ресурсах, то под угрозой окажется доступ к сразу нескольким аккаунтам, предупредила «Волгоградская правда.ру».
В случае взлома профиля на «Госуслугах» мошенники смогут завладеть личной информацией, такой как адрес, номера счетов, паспортные данные.
Лучше всего менять пароль каждые полгода и использовать комбинацию из минимум 10 знаков с цифрами и спецсимволами (тире или решетка), со строчными и заглавными буквами. Также не стоит использовать в паролях личные данные.