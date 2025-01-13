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Волгоградцев призвали регулярно менять пароли от аккаунтов

Данные для входа в интернет-профили могут попасть в открытый доступ, если они остаются одними и теми же в течение нескольких лет.

Источник: Freepik

Прежде всего, мошенников интересуют пароли от учетных записей на «Госуслугах» и в онлайн-банках. Злоумышленники могут получить эту информацию из общедоступных баз после взлома сайтов хакерами.

Если же человек использует только один пароль на всех ресурсах, то под угрозой окажется доступ к сразу нескольким аккаунтам, предупредила «Волгоградская правда.ру».

В случае взлома профиля на «Госуслугах» мошенники смогут завладеть личной информацией, такой как адрес, номера счетов, паспортные данные.

Лучше всего менять пароль каждые полгода и использовать комбинацию из минимум 10 знаков с цифрами и спецсимволами (тире или решетка), со строчными и заглавными буквами. Также не стоит использовать в паролях личные данные.