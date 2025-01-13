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Омским сиротам выдали более 280 жилищных сертификатов

В прошлом году дети-сироты смогли приобрести на субсидии жилье в Омске, районах области и за пределами региона.

Источник: Комсомольская правда

В минстрое Омской области рассказали об итогах реализации программы выдачи жилищных сертификатов омичам из числа детей-сирот. В 2024 году жилищные сертификаты в Омской области получили 283 бывших воспитанника детских домов. Сумма субсидии, выделяемая государством на приобретении жилья, составила более 3 698 рублей.

Как сообщили в минстрое Омской области, в прошлом году из регионального бюджета дважды выделялись дополнительные субсидии для обеспечения жильем детей-сирот. Кроме жилищных сертификатов, им в порядке очередности предоставляются готовые квартиры в новостройках. У получателей есть право выбрать наиболее подходящую меру поддержки.