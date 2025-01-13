Омским сиротам выдали более 280 жилищных сертификатов

В минстрое Омской области рассказали об итогах реализации программы выдачи жилищных сертификатов омичам из числа детей-сирот. В 2024 году жилищные сертификаты в Омской области получили 283 бывших воспитанника детских домов. Сумма субсидии, выделяемая государством на приобретении жилья, составила более 3 698 рублей.
Как сообщили в минстрое Омской области, в прошлом году из регионального бюджета дважды выделялись дополнительные субсидии для обеспечения жильем детей-сирот. Кроме жилищных сертификатов, им в порядке очередности предоставляются готовые квартиры в новостройках. У получателей есть право выбрать наиболее подходящую меру поддержки.