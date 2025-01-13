В РФ создали нейронную модель для обнаружения деформаций в бетоне

Разработка будет востребована у строительных компаний, заинтересованных в диагностике состояния зданий для предотвращения аварий и для экономии на ремонте, муниципалитетов и госорганов, которые несут ответственность за безопасность общественных зданий, мостовых конструкций и инфраструктуры в целом, а также у газовых и нефтяных компаний, инженерных фирм, владельцев коммерческой недвижимости. В планах создателей — оптимизация и масштабирование модели, разработка пользовательского интерфейса, тестирование и доработка, запуск пилотных проектов. «В перспективе я бы хотел, чтобы обученная модель была внедрена в беспилотники, а также подводные аппараты, которые будут мониторить состояние железобетонных конструкций и фиксировать трещины как над водой, так и под водой», — добавляет Обидин.