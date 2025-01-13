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В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с похолодания

В Ростове 13 января ожидается снег с дождем.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали, какая погода будет в первый рабочий день в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В понедельник, 13 января, на протяжении всего дня ожидается пасмурная погода. Утром температура воздуха составит 0…+1 градус. Синоптики обещают снег с дождем. В дневное время возможны небольшие осадки, а температура воздуха останется без изменений. Вечером в городе осадков не ожидается, а столбики термометров опустятся до −1.

Порывы ветра в этот день достигнут 5−7 метров в секунду.