Тигрица, угрожавшая посёлку, отловлена в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сегодня ночью — 13 января 2025 — в поселке Корфовский Хабаровского района была отловлена тигрица, которая с ноября 2024 года часто появлялась около этого населенного пункта, сообщает «АиФ-Дальинформ».
Это первый случай отлова конфликтного тигра в 2025 году, сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.
Хищница стала известна своими визитами в поселок, где она охотилась на домашних животных, что представляло опасность для местных жителей.
По словам специалистов, в результате первичного визуального осмотра у тигрицы не было обнаружено повреждений или травм. Это важный факт, поскольку часто хищники, попадающие в такие ситуации, могут быть ранены или больны, что влияет на их поведение. Тем не менее угроза со стороны тигрицы оставалась реальной, и решение об отлове было принято быстро и оперативно.
Отлов был произведен сотрудниками службы по охране животного мира Хабаровского края при поддержке Центра «Амурский тигр», который активно работает по защите тигров в регионе. В управлении охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края подчеркнули, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности людей и сохранения популяции тигров в естественной среде.
«Конфликтность тигра заключается в том, что он вторгался в населённый пункт, охотился на собак и представлял угрозу для людей. Далее судьба тигрицы будет решаться по указанию Росприроднадзора. Если у животного будут выявлены болезни или травмы, её отправят на реабилитацию. В случае, если она здорова, рассматривается несколько вариантов: возвращение в природную среду подальше от людей, либо передача в зоопарк», — прокомментировал ситуацию начальник управления охотничьего хозяйства Хабаровского края Юрий Колпак.
Ситуация с тигрицей в Корфовском возникла еще в ноябре 2024 года. В течение нескольких недель хищница становилась все более активной, несколько раз появляясь на территории поселка и убив несколько собак. В связи с этим возникло беспокойство среди местных жителей, поскольку такие действия тигров могут привести к более серьезным инцидентам.
Отметим, что работа по отлову тигров и других крупных хищников в Хабаровском крае проводится при поддержке Центра «Амурский тигр», который активно участвует в мониторинге популяции тигров и предотвращении конфликтов между человеком и дикой природой.