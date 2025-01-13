Тигрица, угрожавшая посёлку, отловлена в Хабаровском крае

По словам специалистов, в результате первичного визуального осмотра у тигрицы не было обнаружено повреждений или травм. Это важный факт, поскольку часто хищники, попадающие в такие ситуации, могут быть ранены или больны, что влияет на их поведение. Тем не менее угроза со стороны тигрицы оставалась реальной, и решение об отлове было принято быстро и оперативно.