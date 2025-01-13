Оно еще и шевелится: удивительного моллюска заметили в Приморье

Пробковую губку (Suberites domuncula) запечатлели на видео в районе из бухты Жидкова в Приморье. Местные жители удивились ее внешнему виду и даже испугались, когда моллюск пошевелился, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
По словам профессионального водолаза Сергея Труболыса, встретить этого морского обитателя в наших водах можно часто. Обычно они красного или оранжевого цвета. Личинки губки поселяются на пустых раковинах морских брюхоногих моллюсков и обрастают ее.
В такую раковину может забрести рак-отшельник и сделать ее своим домом. Тем не менее, люди, не увлекающиеся дайвингом, были поражены пробковой губкой.
«К морским звездам, трепангам, устрицам я привык, но на губку еще ни разу не натыкался», — поделился своим мнением местный житель в комментариях в социальных сетях.
Ранее «КП» писала, что животный мир удивил людей в 2024 году.