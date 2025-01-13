Массовое отключение света во Владивстоке — по улицам

Напомним, среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУП «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности, и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.