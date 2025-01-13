Массовое отключение света во Владивстоке — по улицам

Несколько улиц Владивостока остались без электроэнергии. По данным ВПЭС, причина отключений — авария на сетях, передает ИА PrimaMedia.
Так, по имеющимся данным, в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социальных объектов по улицам:
- Адмирала Захарова;
- Арсеньева;
- Бестужева;
- Морская 1-я;
- Набережная;
- Посьетская;
- Станюковича;
- Тигровая;
- Инженерный пер.;
- Пограничная;
- Семеновская.
Специалисты уже занимаются устранением аварии.
Напомним, среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУП «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности, и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.