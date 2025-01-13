Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отключение света во Владивстоке — по улицам

Специалисты уже занимаются устранением аварии.

Источник: PrimaMedia.ru

Несколько улиц Владивостока остались без электроэнергии. По данным ВПЭС, причина отключений — авария на сетях, передает ИА PrimaMedia.

Так, по имеющимся данным, в результате аварийного отключения без электроэнергии осталась часть жилых домов и социальных объектов по улицам:

  • Адмирала Захарова;
  • Арсеньева;
  • Бестужева;
  • Морская 1-я;
  • Набережная;
  • Посьетская;
  • Станюковича;
  • Тигровая;
  • Инженерный пер.;
  • Пограничная;
  • Семеновская.

Специалисты уже занимаются устранением аварии.

Напомним, среднее время устранения внерегламентных отключений в сетях МУП «ВПЭС» составляет от 2 до 4 часов. Это время включения последних потребителей. Однако каждая авария имеет свои особенности, и время её устранения может быть значительно больше или меньше средних значений.

ЖКХ