Победили менингит: врачи вывели молодую жительницу Приморья из комы

Находкинским медикам удалось вывести из критического состояния заболевшую менингитом и устранить очаг инфекции. Заболевание развивалось настолько быстро, что при госпитализации пациентка впала в кому, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Находкинской городской больницы.
Известно, что 26-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Болезнь прогрессировала стремительно, в связи с чем у пациентки развилось нарушение сознания. Изначально головная боль и лихорадка заставили девушку подумать, что это ОРВИ, а на деле все оказалось куда более серьезно.
Вечером родственники не смогли разбудить женщину и вызвали скорую помощь. В реанимации больную подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, начали комбинированную терапию и в ходе обследования выяснили, что у пациентки бактериальный менингит. Это заболевание опасно высокой летальностью.
Медики вывели гражданку из состояния комы и подготовили к операции для устранения очага инфекции, образовавшегося в височной кости из-за воспаления уха. Более трех недель гражданка восстанавливалась в больнице, а после лечения вернулась домой.