Победили менингит: врачи вывели молодую жительницу Приморья из комы

Известно, что 26-летнюю женщину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Болезнь прогрессировала стремительно, в связи с чем у пациентки развилось нарушение сознания. Изначально головная боль и лихорадка заставили девушку подумать, что это ОРВИ, а на деле все оказалось куда более серьезно.