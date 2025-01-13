Таможенники в Иркутске пресекли ввоз шести литров тайского рома

Таможенники подвели итоги работы за новогодние каникулы. За восемь дней нового года работниками таможенного поста в аэропорту Иркутска завели 24 дела об административных правонарушениях. Как сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления, сибиряки пытались провезти сигареты, валюту и даже тайский ром.
— Так, на одном из рейсов из Китая, два иностранных туриста нелегально пытались ввезти тысячу сигарет, что превышает беспошлинную норму в четыре раза. Житель Приангарья, прилетевший из Бангкока, пытался пройти по «зеленому коридору» сразу с шестью литрами тайского рома в багаже. Это в два раза больше установленных нормативов для физлиц, — поделились в пресс-службе управления.
Кроме того, были зафиксированы 12 случаев с незаконным провозом товаров животного происхождения. Нарушителям назначили штрафы. Также сибиряки пытались ввезти около 1,8 миллиона рублей наличными. Самую большую сумму хотели провезти в Ташкент более 18 тысяч американских долларов.