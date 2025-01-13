Таможенники в Иркутске пресекли ввоз шести литров тайского рома

— Так, на одном из рейсов из Китая, два иностранных туриста нелегально пытались ввезти тысячу сигарет, что превышает беспошлинную норму в четыре раза. Житель Приангарья, прилетевший из Бангкока, пытался пройти по «зеленому коридору» сразу с шестью литрами тайского рома в багаже. Это в два раза больше установленных нормативов для физлиц, — поделились в пресс-службе управления.