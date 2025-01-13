Хабаровчане будут получать больше денег по налоговым вычетам

В России изменились правила оформления налоговых вычетов. Уже утверждены новые формы документов. При этом теперь можно вернуть больше денег за образование и лечение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Парламентскую газету».
Налоговый вычет — это возврат части суммы, потраченной на определенные цели. Его может получить любой плательщик налога на доходы физических лиц.
В этом году изменился предел дохода для предоставления стандартных вычетов, положенных льготникам и родителям детей до 18 лет. В прошлом году лимит составлял 350 тысяч рублей, а теперь 450 тысяч рублей. Кроме того, увеличены суммы вычетов для семей: на второго ребенка — до 2,8 тысячи рублей, на третьего и остальных — до 6 тысяч рублей, на ребенка-инвалида — до 12 тысяч рублей. Единственный родитель по-прежнему сможет получать вычеты в двойном объеме.
Для социальных выплат лимит увеличен с 120 до 150 тысяч рублей. Таким образом, можно вернуть до 19,5 тысяч рублей за расходы, связанные с благотворительностью, обучением, лечением и медицинским страхованием. Вычет на обучение можно получить и общий за членов семьи, и отдельно за ребенка. Теперь социальные вычеты оформляются упрощенно: больше не нужно подавать собранный пакет документов, достаточно подписать заявление в личном кабинете на сайте ФНС.
В этом году будет действовать новый вычет за успешную сдачу нормативов Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» в размере 18 тысяч рублей. Для его получения потребуется прохождение диспансеризации.