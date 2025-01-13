Хабаровчане будут получать больше денег по налоговым вычетам

В этом году изменился предел дохода для предоставления стандартных вычетов, положенных льготникам и родителям детей до 18 лет. В прошлом году лимит составлял 350 тысяч рублей, а теперь 450 тысяч рублей. Кроме того, увеличены суммы вычетов для семей: на второго ребенка — до 2,8 тысячи рублей, на третьего и остальных — до 6 тысяч рублей, на ребенка-инвалида — до 12 тысяч рублей. Единственный родитель по-прежнему сможет получать вычеты в двойном объеме.