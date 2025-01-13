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В небе над Башкирией озарится парад планет

Планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию.

Источник: Комсомольская правда

Жители Башкирии смогут стать свидетелями уникального астрономического явления — «парада планет», когда Марс, Юпитер, Уран, Венера, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию. Об этом рассказали в пресс-службе уфимского планетария.

По словам астрономов, парад ожидается с 21 по 25 января. Некоторые из планет Солнечной системы можно даже увидеть невооруженным глазом, говорят специалисты, телескоп понадобится лишь, чтобы разглядеть Уран и Нептун.

К слову, научного термина «парад планет» нет, он закрепился лишь в народе. Астрономы называют такое явление «соединением небесных тел».

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