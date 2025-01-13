Когда ждать следующего снега во Владивостоке, рассказали в Примгидромете

Сегодня погода спокойная, а 14 января в край придёт очередной циклон. Под его влиянием во многих районах Приморья пройдёт снег. Ночные заморозки ослабеют до −19…-28 °C, в южных и восточных районах до −9…-17 °C, а дневной температурный фон останется на уровне 0…-5 °C, в центральных районах −6…-11 °C.
В среду под влиянием антициклона осадки прекратятся, похолодание возобновится: ночное выхолаживание усилится ещё на 1−4 градуса, днём до −14…-19 °C, на юге и побережье −7…-13 °C. Во многих районах поднимется сильный ветер.
В четверг, 16 января, новый циклон вызовет в крае небольшие осадки в первой половине суток, но температуру воздуха он не повысит.
Потепление начнётся только в пятницу. Ночь на гребне антициклона ещё останется холодной: на большей территории края −16…-25 °C, на северо-востоке до −27…-34 °C, на побережье −10…-15 °C. А день будет теплее предыдущего.
Во Владивостоке самым тёплым днём рабочей недели ожидается вторник: ночью −8…-11 °C, днем −3…-6 °C. Холоднее всего будет в среду, максимальный прогрев всего −10…-13 °C, ощущение холода усугубит сильный северо-западный ветер. В этот день в дальневосточной столице возможен небольшой снег, всё остальное время — без осадков. В четверг и пятницу в ночные и утренние часы до −12…-15 °C, днём −5…-9 °C.
В акватории Приморья продолжается процесс становления льда. В Амурском заливе — активное ледообразование, бухты залива Посьет полностью покрылись припайным льдом толщиной 20−25 см. В вершине Уссурийского залива и бухтах восточного побережья толщина припайного льда 15−20 см.