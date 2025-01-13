Когда ждать следующего снега во Владивостоке, рассказали в Примгидромете

Во Владивостоке самым тёплым днём рабочей недели ожидается вторник: ночью −8…-11 °C, днем −3…-6 °C. Холоднее всего будет в среду, максимальный прогрев всего −10…-13 °C, ощущение холода усугубит сильный северо-западный ветер. В этот день в дальневосточной столице возможен небольшой снег, всё остальное время — без осадков. В четверг и пятницу в ночные и утренние часы до −12…-15 °C, днём −5…-9 °C.