В Башкирии разрешат выбрасывать новогодние ёлки в мусорные баки

Сейчас в Башкирии вывоз растительных отходов ведется за счет ограниченных средств местных бюджетов по статье расходов «содержание и благоустройство территорий». Финансирования из республиканского бюджета на эти цели не предусмотрено. Для накопления растительных отходов и их последующего контролируемого сжигания за пределами населенных пунктов создаются специализированные площадки. Всего с 2022 года в республике создано 567 таких площадок. Однако эта мера себя не оправдала: они находятся далеко от мест образования отходов и мало используются по назначению, при этом из-за размещения на них других отходов порой превращаются в несанкционированные свалки.