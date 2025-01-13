В Башкирии разрешат выбрасывать новогодние ёлки в мусорные баки

Их отнесут к твердым коммунальным отходам. Следовательно, разрешат выбрасывать в мусорные контейнеры, а вывозить их должны будут регоператоры. Соответствующие правки в Курултае предлагают внести в федеральный закон «Об отходах производства и потребления».
«В январе к контейнерным площадкам несут новогодние ёлки. Весной растительные отходы в большом объеме образуются на приусадебных участках и в ходе субботников. Осенью ситуация, хоть и в меньшем масштабе, повторяется. Так происходит повсеместно, а понятного механизма вывоза растительных отходов нет. Они находятся вне зоны ответственности региональных операторов, поскольку формально не являются твердыми коммунальными отходами и не учитываются в нормативах накопления ТКО. Здесь нужна правовая определенность».
Сейчас в Башкирии вывоз растительных отходов ведется за счет ограниченных средств местных бюджетов по статье расходов «содержание и благоустройство территорий». Финансирования из республиканского бюджета на эти цели не предусмотрено. Для накопления растительных отходов и их последующего контролируемого сжигания за пределами населенных пунктов создаются специализированные площадки. Всего с 2022 года в республике создано 567 таких площадок. Однако эта мера себя не оправдала: они находятся далеко от мест образования отходов и мало используются по назначению, при этом из-за размещения на них других отходов порой превращаются в несанкционированные свалки.
После получения заключения Совета законодателей России законопроект планируется внести в Государственную Думу.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу животных.