Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крещенские купания для свердловчан оказались под угрозой

Из-за оттепели в январе 2025 года в Свердловской области могут отменить крещенские купания. Такую вероятность допустили в ГУ МЧС по региону.

«Перед проведением крещенских купаний будет проведен замер толщины льда на водоемах. Если она будет недостаточной для безопасного нахождения большого количества людей, то мероприятия будут ограничены», — пояснили ЕАН в ведомстве.

Напомним, что в прошлом году также по причине климатических условий в ряде муниципалитетов Свердловской области запретили крещенские купания. Причиной тому стал так называемый двойной лед: толщина чистого льда — 20 см, далее — 5−7 см воды, а затем 18 см мутного льда. Всего в этом году в Свердловской области появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук.

религии