Крещенские купания для свердловчан оказались под угрозой

Напомним, что в прошлом году также по причине климатических условий в ряде муниципалитетов Свердловской области запретили крещенские купания. Причиной тому стал так называемый двойной лед: толщина чистого льда — 20 см, далее — 5−7 см воды, а затем 18 см мутного льда. Всего в этом году в Свердловской области появится 90 купелей, в Екатеринбурге их 12 штук.