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РНПЦ: в Беларуси рак лечат естественными клетками-киллерами по новой технологии

РНПЦ сообщил, что рак начали лечить естественными клетками-киллерами в Беларуси по новой технологии.

Источник: Комсомольская правда

РНПЦ сообщил, что в Беларуси рак лечат естественными клетками-киллерами по новой технологии. Подробности рассказали в эфире телеканала СТВ.

Сообщается, что в стране был впервые зарегистрирован первый клеточный продукт против рака, разработанный специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. В его основе находятся естественные клетки-киллеры, которые параллельно с уже традиционными методами лечения помогают справиться с опухолью.

Говорится, что биомедицинский клеточный продукт на основе естественных киллерных клеток получают в стерильных боксах, куда запрещен вход посторонним. Для его создания используется специализированное оборудование: CO2-инкубатор, центрифуги, ламинарный шкаф, микроскоп.

Заведующая лабораторией иммунологических исследований научного отдела РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Екатерина Вашкевич пояснила: суть методики состоит в том, что у донора берутся клетки периферической крови. Затем они определенным способом обрабатываются, смешиваются с так называемыми фидерными клетками, являющимися вспомогательной платформой для поддержания роста естественных киллерных клеток в культуре.

В эфире СТВ уточнили, что в организме каждого человека имеются естественные киллерные клетки. Но зачастую у пациентов с онкологией злокачественные образования становятся нечувствительными к ЕК-клеткам. В такой ситуации возникает необходимость получать их извне, искусственно вводить пациенту.

Ранее Минздрав Беларуси зарегистрировал лекарство от рака на основе киллерных клеток.

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