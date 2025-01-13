РНПЦ: в Беларуси рак лечат естественными клетками-киллерами по новой технологии

Сообщается, что в стране был впервые зарегистрирован первый клеточный продукт против рака, разработанный специалистами РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии. В его основе находятся естественные клетки-киллеры, которые параллельно с уже традиционными методами лечения помогают справиться с опухолью.