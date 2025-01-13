«Каждую пятницу мы с друзьями ходим в море»: калининградцы открыли купальный сезон в штормовой Балтике

Калининградцы открыли купальный сезон, несмотря на штормовую погоду на Балтике. О трезвой традиции «Клопс» рассказал один из участников заплыва Илья Тиняков.
«Каждую пятницу мы с друзьями ходим в море. Мы все из Калининграда и окрестностей. Купаемся в море каждую неделю. Некоторые из нас уже по несколько лет», — рассказал калининградец.
По словам Ильи, место и время встречи, друзья не меняют, стараются зайти в воду в 20:30 возле колеса обозрения в Зеленоградске.
77-летний Вячеслав Тихонов из Светлогорска принял участие в Кубке мира по зимнему плаванию. Турнир проходил в аргентинском Эль-Калафате на озере Архентино, в которое спускается одна из главных природных достопримечательностей страны — ледник Перито-Морено.