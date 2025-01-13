«Елковорот» в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

Пункты приема хвойных новогодних деревьев на переработку будут работать 19 и 26 января с 11:00 до 15:00, уточнили в администрации.
Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Павленко/бульвар Ленина, 2, Героев Сталинграда (у дома № 3), Киевская, 137, Беспалова, угол с ул. Радищева (у школы № 8), Лермонтова, 16, Кечкеметская, 198, Дмитрия Ульянова, 1А, Киевская, 123, Киевская, 7 В, 60 лет Октября, 18. Также новогоднее дерево можно будет принести к ТРК «Меганом», на Бульвар Франко, 6 В, к парку Шевченко, к скверам Тренева и Мира и на Проспект Победы, 95.
Как правило, собранные деревья отправляют на переработку для создания эфирных масел, корма и подстилки для животных, а также хвою используют в качестве мульчи.
Ранее исследователь народных практик Вероника Белозерова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае — до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января — это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же — языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи, сказала она.