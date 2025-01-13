«Елковорот» в Симферополе: куда и когда отнести хвойную красавицу

Ранее исследователь народных практик Вероника Белозерова рассказала корреспонденту РИА Новости Крым, что лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае — до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января — это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же — языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи, сказала она.