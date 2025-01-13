В Краснодаре жители более полусотни улиц останутся без света

Ресурс не будет подаваться в период с 9:00 до 17:00. Это связано с проведением плановых работ на сетях.



Так, без света останутся горожане, проживающие по следующим адресам: ул. Кольцевая, 42−46; ул. Лузана, 41, 44, 52, 53−55; ул. Евдокимовская, 47; ул. Выселковская, 36; ул. Современная, 30; ул. Третьяковская, 24, 33; ул. 1 Гвардейская, 36/а; ул. Молодежная, 36−100, 37−95, 39/а, 150; ул. Лесная, 1−39, 9, 32−90; ул. Кубанская, 35; ул. Зеленая, 2, 633; ул. Новая, 33/10; ул. Тимирязева, 46; ул. Розовая, 1−35, 2−32, 85; ул. Новая, 33/21, 33/27; ул. Абрикосовая, 38−96, 43−101; ул. Клубничная, 30−94, 33−97; ул. Яблоневая, 18−82, 25−89; ул. Майская, 55−113, 56−114; ул. Юбилейная 1−27, 2−26; ул. Калинина, 1−15, 2−12; ул. Кутузова, 2−30; ул. Тимирязева, 1−21, 6−20, 233−235, 234−240; ул. Энтузиастов, 2−70, 13−77; ул. Магистральная, 228−232, 229−33; ул. Красная, 5; ул. Народная, 25; ул. Озерная, 11, 15−23, 24−56, 27−63, 41; ул. Фурманова, 152−166; ул. Шевченко, 115−131, 131/1, 133, 134, 136, 137, 148/2, 152/5, 168; ул. Новороссийская, 84, 98/1; ул. Дербентская, 1−13, 2−16; ул. Ипподромная, 3−11, 19−47; ул. Крупской, 2−22, 3−23; ул. Ипподромная, 15−17; ул. Мопра, 20−30, 21−31, 35; ул. 1-й проезд Крупской, 1−11, 2−10; ул. Садовая, 195−219, 223, 245; ул. Гражданская, 16−18; ул. проезд Серова, 1−10; ул. Серова, 7−29, 8−22; ул. Юннатов, 4−6; ул. Буденного, 356; ул. Кавказская, 53; ул. переулок Правды, 22; ул. Березанская, 1−7, 2−12; ул. Широкий переулок, 62−64; ул. Казачья, 49−59, 56−78, 124−128; ул. Длинная, 246−276, 248, 277−313, 278−316, 315−361; ул. Кутузова, 1−7, 2−8, 16, 16/1; ул. Садовая, 30; ул. Казачья, 1−21, 4−16.