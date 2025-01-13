Новый год — новые цены: как во Владивостоке изменилась стоимость продуктов в 2025 году?

После новогодних праздников, когда праздничные заботы остались позади, приходит время вернуться к обыденным вопросам, в числе которых — цены на продукты. Во Владивостоке стоимость базовых для каждой семьи позиций начала расти с осени 2024 года. Тогда эксперты связали это с продуктовой инфляцией. Перед Новым годом стоимость яиц, мандаринов, сливочного масла и иных товаров также изменилась: что-то выросло в цене, а что-то, наоборот, упало.
С окончания зимней праздничной суеты перед многими покупателями встаёт вопрос: сохранилась ли стабильность цен на базовые товары или рынок встретил нас новыми сюрпризами? В попытках разобраться в ситуации корр. ИА Primamedia провел исследование, чтобы оценить, какой тренд в ценах задаёт начало года.
«Пятерочка» не изменяет себе?
У сети магазинов «Пятерочка» довольно заманчивый и многообещающий слоган — «Пятерочка выручает». Перед Новым годом стоимость большинства продуктов, однако, резко увеличилась. Упали ли цены после праздника?
Начнем с хлеба, не зря ведь говорят, что он — всему голова. Самый бюджетный вариант обойдется в 22 рубля, а самый дорогой — в 110 рублей. На стоимость влияют размер изделия, производитель и вид. Нарезанный хлеб стоит дороже цельной буханки.
В декабре хлеб стоил точно также. Цена на данный продукт осталась неизменной.
Сливочное масло весом 180 грамм и жирностью 72,5% можно приобрести за 225 рублей. Такой же объем продукта, но жирностью 82,5% обойдется уже в 260−310 рублей. А масло с жирностью 82% ровно выйдет в 320 рублей за 180 г. Можно приобрести также маргарин за 70 рублей или спред за 195 рублей.
В декабре маргарин стоил 70—75 рублей, спред — 195. На эти товары цена осталась прежней, как и на масло. Перед Новым годом за 180 г жирностью 72,5% или 82,5% нужно было отдать 203−300 рублей. А за 380 г — 570 рублей.
Кг рафинированного сахара продается за 120 рублей, а песка — за 122 рубля.
В декабре кг сахара-песка стоил 100−132 рубля, а 5 кг можно приобрести за 518 рублей. Цена все же упала с окончанием праздников.
На очереди более сытный продукт — тушенка. Свиную тушенку в 125-граммовой банке можно приобрести за 100 рублей. А по акции — за 86. Есть вариант за 250 рублей. А 300 г можно приобрести за 213 рублей. По акции — 190. Говядина обойдется в 220 рублей за 330 г и в 265 рублей за 500 г.
В конце декабря полкилограмма говяжьей тушенки можно было взять за 223 рубля. Есть и стандартная 330-граммовая банка. За нее придется выложить из кошелька от 60 до 200 рублей. Свиную же можно купить за 84−180 рублей. Выходит, что стоимость тушенки в «Пятерочке» продолжает расти.
Пачку риса массой 800 г можно взять за 122−174 рубля, 900 г обойдутся в 140 рублей (или в 120 по акции). Можно взять рис в пакетиках для варки за 125−170 рублей.
В декабре же 900-граммовая упаковка обошлась бы в 140−210 рублей. А со скидкой можно и за 120 рублей, вполне себе экономия. А 800 г обойдутся ровно в 140 рублей. Цены на рис, в общем-то, стали демократичнее.
Десяток яиц первой категории можно приобрести за 135−150 рублей. Также можно взять сразу 15 штук за 230 рублей.
В декабре десяток яиц первой категории можно было приобрести за 160−185 рублей. После праздников цена заметно снизилась.
Стоимость молока зависит не только от производителя, но и от процента жирности. Если брать 2,5%, то за литр придется заплатить 95−165 рублей. За продукт жирностью 3,2% нужно отдать 115−143 рубля. Есть молоко детское жирностью 3,2% за 150 рублей или безлактозное жирностью 1,5% за 190 рублей. За 187 рублей можно взять бутылку молока объемом 1,4 л.
В декабре литр молока с жирностью всего лишь 1,5% можно было взять за 118 рублей, а 2,5% — за 122 рубля. Литр молока с жирностью 3,2% стоил 175 рублей, но по акции можно было приобрести за 144 рубля. Молоко с жирностью 3,3−4,3% стоило 193 рубля за литр или 160, если брать по акции. А пол-литра молока жирностью 3,2% обходились в 73 рубля. Значит, молоко также подешевело в новом году.
Теперь перейдем к мясу, а точнее — к курице. Кг бедер обойдется в 300−330 рублей (или в 290 — по акции), голеней и крыльев — в 419 рублей. Грудка весом один кг продается за 400−530 рублей, но по акции можно приобрести за 320. Куриное филе продается за 486 рублей.
В декабре куриное филе продавалось за 529−630 рублей, крылья и голени за 419 рублей, бедра за 340 и куриный набор за 137 рублей. За целую тушку требовалось отдать от 270 до 425 рублей. Также можно было взять печень цыплят за 190−459 рублей. На какие-то продукты цена снизилась, а на какие-то осталась неизменной.
Килограмм соли в «Пятерочке» продается за 26 рублей. Можно взять 450 грамм адыгейской соли за 48 рублей или 500 г йодированной за 59 рублей.
В декабре килограмм соли продавался за 56−59 рублей. Морская соль стоила от 80 до 110 рублей. Выходит, соль вполне ощутимо упала в цене.
Мандарины в «Пятерочке» можно приобрести двух видов. Есть фасованные, килограмм которых обойдется в 117 рублей, а есть с листочками — за 210 рублей (по акции — за 170).
В декабре кг мандаринов можно было приобрести за 145 рублей. Их цена после праздников снизилась.
Итого, минимально за стандартный набор продуктов в «Пятерочке» придется отдать 1 262 рубля, максимально — 2 210 рублей.
Что с ценами в «Самбери»?
Супермаркет «Самбери» тоже всегда обещает выгоду. Насколько изменились цены по сравнению с декабрьскими — разбираемся.
Начнем с мяса. Тушку цыпленка можно приобрести за 320 рублей (по скидочной карте — за 260), набор для первых блюд — за 145 рублей (по карте — за 100 рублей). Куриное бедро продается за 296−383 рубля (280 по карте), филе грудки куриное — за 523−599 рублей (430 по карте), окорочка куриные — за 360 рублей. Крылья продаются за 460 рублей (380 по карте).
В декабре бедро цыпленка продавалось за 341−429 рублей, куриная голень — за 305 рублей, тушка цыпленка — за 355−430 рублей. Куриное филе обошлось бы в 620−640 рублей. За 176 рублей можно было приобрести набор для тушения. Крылья можно было купить за 460 рублей. Мясо заметно подешевело в новом году.
Теперь рассмотрим сливочное масло. Масло жирностью 82,5% и весом 180 г продается по стоимости 230−371 рубль. 400 грамм масла продаются за 636−689 рублей. Такая же масса продукта, но с жирностью 72,5% продается за 480 рублей. Как ни странно, 380 г масла жирностью 72,5% стоят 776 рублей. 180 грамм такого масла продаются за 287 рублей, а 200 г — за 329 рублей. В продаже также есть маргарин за 38−105 рублей.
В декабре 180 грамм масла жирностью 82,5% продавались за 200−456 рублей. Продукт с жирностью 72,5% — за 265−329 рублей. Можно было взять 400 г масла с жирностью 72,5% за 480−774 рубля. За 689 рублей можно было купить 380 г масла с жирностью 82%. За 699−732 рубля можно было взять 380 г масла жирностью 72,5%. Масло продолжает расти в цене.
На очереди — хлеб. Булку пшеничного можно купить за 26−50 рублей, батон — за 46−50 рублей. Нарезной же хлеб продается по цене от 48 до 93 рублей.
В декабре цены варьировались от 19 до 93 рублей. В целом, хлеб остался в той же ценовой категории.
Рис продается за 109−390 рублей за 800 г. Можно взять сразу 3 кг за 400 рублей. Есть в продаже весовой рис. Кг — 84 рубля.
В декабре за килограмм риса нужно было отдать 83 рубля. Цены немного выросли.
Килограмм соли продается по цене от 60 до 159 рублей. В продаже также есть йодированная за 80 рублей, соль с пониженным содержанием натрия за 118 рублей, адыгейская за 54 рубля. Морская соль обойдется в 88−130 рублей, гималайская — в 330 рублей. Есть также прованская и мексиканская соли за 178 рублей.
В декабре соль можно было купить за 40−100 рублей, морскую — за 85−345 рублей, соль с чесноком и зеленью — за 129 рублей, четверговую черную соль — за 43 рубля. После Нового года она значительно выросла в цене.
Кг рафинада обойдется в 100−150 рублей, 500 г — в 50 рублей. Можно приобрести пять килограмм сахара-песка за 534 рубля. Кг такого сахара обойдется в 73 рубля.
В декабре кг сахара продавался за 81 рубль. Сахар немного упал в цене.
Говяжью тушенку весом 338 г можно приобрести за 50−150 рублей, а 325 г — за 244 рубля. Полкило продается за 351 рубль. За 240 рублей можно взять 325 г свиной тушенки.
В декабре говядину в 325-граммовой банке можно было приобрести за 235 рублей. Тушенка объемом 330 г обошлась бы в 224−366 рублей, а 500 г — в 387 рублей. За полкило свиной тушенки нужно было отдать 385 рублей, а за 300 г — 210 рублей. Этот продукт немного упал в цене.
Упаковка яиц первой категории из 15 штук продается за 234 рубля, десяток — за 160−163 рубля. Десяток категории С0 обойдется в 186 рублей, а 15 штук — в 319 рублей.
В декабре десяток первой категории можно было приобрести за 175−334 рубля, а второй категории — за 118 рублей. Яйца немного подешевели.
Мандарины из Китая продаются за 120 рублей, халабон — за 200 рублей, сорт воган — за 170 рублей.
В декабре халабон стоил 200 рублей, обычные мандарины — 127 рублей. Цена на последние немного снизилась.
Молоко жирностью 3,2% можно приобрести за 111−190 рублей, а 2,5% — за 120−185 рублей. Есть безлактозное молоко за 190−220 рублей. Продукт с жирностью 4% обойдется в 132 рубля, а 6% — в 176 рублей. Пол-литра молока выйдут в 74−76 рублей. Можно взять 200 мл за 29 рублей. Есть молоко, обогащенное витаминами, за 154 рубля.
В декабре за 116 рублей можно было приобрести литровый продукт жирностью 2,5%, а вот 3,2% обошлись бы в 120−154 рубля. За молоко без лактозы нужно было отдать 290 рублей. Молоко подешевело в январе.
Итого, минимально за стандартный набор продуктов в «Самбери» придется отдать 1 234 рубля. Максимально же придется оставить в магазине 3 822 рубля.
Изменились ли цены в «Реми»?
Супермаркет «Реми» также всегда обещает выгодные цены. Вот корр. ИА PrimaMedia и решила проверить, насколько они «вкусные».
На этот раз начнем с хлеба. Обычную буханку можно приобрести за 26−53 рубля. Нарезной хлеб будет стоить дороже и обойдется в 62−93 рубля.
В декабре хлеб в «Реми» продавался по цене 12−56 рублей. Он заметно вырос в стоимости.
На очереди сахар. Маленькая пачка рафинада продается за 50−80 рублей, большая — за 108−246 рублей. Можно взять килограмм сахара-песка за 75 рублей или 5 кг за 518 рублей.
В декабре рафинад стоил 49−84 рубля за маленькую упаковку и 133−138 рублей за большую пачку. 5 кг сахара-песка стоили также 518 рублей. Кг — 80 рублей. Немного, но цена снизилась.
За десяток яиц второй категории придется отдать 120 рублей, за упаковку из 15 штук — 193 рубля. Десяток первой категории обойдется в 153−210 рублей, 15 штук — в 235−342 рубля. Есть в продаже перепелиные яйца за 188−235 рублей.
В декабре десяток первой категории можно было приобрести за 136−213 рублей. Стоимость яиц увеличилась.
Тушенки в «Реми» довольно много. Есть из конины за 188 рублей. Говяжья обойдется в 173 за 330-граммовую банку и в 350 рублей за 500 г. За свинину придется отдать 219−316 рублей.
В декабре говяжья тушенка продавалась по цене 173−429 рублей за 330-граммовую банку. Конина стоила также 188 рублей. Свинину можно было приобрести за 142−316 рублей за стандартную банку. На отдельные позиции цена снизилась, но в целом все осталось без изменений.
Рис продается по цене от 140 до 260 рублей за стандартную упаковку. Можно приобрести рис весовой. Кг выйдет в 89 рублей.
В декабре рис в «Реми» также был доступен по цене 89 рублей за кг. Можно было приобрести сразу трехкилограммовую упаковку за 367−550 рублей. Стоимость риса не изменилась.
В «Реми» можно приобрести морскую соль за 74−140 рублей, соль с ламинарией за 225 рублей, йодированную за 107 рублей, соль с пониженным содержанием натрия также за 107 рублей, гималайскую розовую за 136 рублей, соль с травами за 98 рублей. Обычная пищевая соль обойдется в 94 рубля за кг.
В декабре соль продавалась по цене 44 рубля за кг. Йодированная стоила 80 рублей, а продукт с пониженным содержанием натрия — 107−199 рублей. Можно также было приобрести морскую соль за 96−210 рублей, соль с молотыми травами за 98 рублей, соль с ламинарией за 225 рублей и гималайскую розовую соль за 112−136 рублей. В целом цены остались без изменений, подорожали лишь отдельные позиции.
Тушка курицы в «Реми» продается за 270 рублей. Крылья и голени — за 360−390 рублей, набор для тушения или для супа из мяса цыплят — за 140 рублей. Можно приобрести грудку за 350 рублей. Бедро и голень цыпленка стоят 296−388 рублей. Крыло цыпленка обойдется в 362 рубля, тушка цыпленка — в 530 рублей. Филе цыпленка без кожи выйдет в 528 рублей. Грудка цыпленка выйдет в 428 рублей. Печень цыплят обойдется в 213 рублей, а шея цыпленка — в 150 рублей.
В декабре филе в «Реми» продавалось за 528−620 рублей, набор для тушения — за 176 рублей, голень цыпленка — за 460 рублей. Куриное бедро можно было приобрести за 429, а бедро цыпленка — за 490 рублей, тогда как целую тушку — за 338 рублей. Стоимость мяса в новом году снизилась.
Масло в «Реми» продается за 225−490 рублей за стандартную пачку. За полкило придется отдать 670−1 410 рублей. За 170 рублей можно приобрести маргарин.
В декабре стандартная пачка масла с жирностью 82,5% стоила от 285 до 375 рублей, а 72,5% обошлись бы в 175−445 рублей. Можно было взять полкило за 670−1535 рублей. За маргарин пришлось бы отдать 40−169 рублей. Получается, что в «Реми» сливочное масло не изменилось в стоимости.
В «Реми» независимо от процента жирности литр молока обойдется в 95−155 рублей. Можно взять полтора литра за 195−203 рубля или пол-литра за 73−93 рубля. 200 мл молока обойдутся в 39 рублей. Можно приобрести топленое молоко за 156 рублей.
В декабре литр молока жирностью 1,5% можно было взять за 106 рублей, 2,5% — за 95−150, 3,2% за 140−160 рублей. Пол-литра молока обошлись бы в 85 рублей. Топленое продавалось за 156. Полтора литра молока можно было приобрести за 119−124 рубля. Стоимость отдельных позиций выросла, но в целом цена осталась на прежнем уровне.
Мандарины в «Реми» из Китая. С листочком продаются за 100 рублей, обычные — за 140 рублей. Можно также купить сорт клементин за 180 рублей. В продаже также имеются медовые мандарины за 150 рублей.
В декабре можно было приобрести халабоны за 200 рублей, клементины за 150 или мандарины с листочком за 140 рублей. Какие-то позиции подорожали, а какие-то подешевели.
Таким образом, минимально стандартный набор продуктов в «Реми» обойдется в 1 186 рублей, максимально — в 4 004 рубля.