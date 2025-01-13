Новый год — новые цены: как во Владивостоке изменилась стоимость продуктов в 2025 году?

В декабре литр молока с жирностью всего лишь 1,5% можно было взять за 118 рублей, а 2,5% — за 122 рубля. Литр молока с жирностью 3,2% стоил 175 рублей, но по акции можно было приобрести за 144 рубля. Молоко с жирностью 3,3−4,3% стоило 193 рубля за литр или 160, если брать по акции. А пол-литра молока жирностью 3,2% обходились в 73 рубля. Значит, молоко также подешевело в новом году.